Jonas Vingegaard legt uit waarom hij geen kopwerk deed voor Wout van Aert

Jonas Vingegaard kijkt tevreden terug op zijn vorm in de eerste twee heuvelachtige etappes in de Tour de France in het Spaanse Baskenland. De Deense titelverdediger van Jumbo-Visma is echter teleurgesteld dat het niet is gelukt om met Wout van Aert de tweede etappe te winnen.

,,Ik heb minder seconden verloren op Tadej Pogacar dan had gekund, dus wat dat betreft is het goed. In het slechtste geval had hij 18 seconden gepakt en ik er geen, nu zijn het er 12 en heb ik er 5 gepakt”, aldus Vingegaard, die zei dat het wel goed zit met zijn vorm. In het algemeen klassement staat de Deen zesde op 17 seconden van de Brit Adam Yates en op 11 seconden van rivaal Pogacar.



Het lukte de ploeggenoten van Vingegaard en Van Aert niet om in de slotkilometer op tijd het gat met de weggesprongen Fransman Victor Lafay te dichten. ,,We hebben verschillende doelen”, gaf hij als antwoord op de vraag of hij niet meer voor Van Aert had moeten doen in de slotkilometers. ,,Ik denk dat ik al hielp, toen ik niet doorreed met Pogacar. Voor mij ligt de focus vooral op het algemeen klassement en iedereen bij ons is net als ik heel erg teleurgesteld dat we de rit niet winnen met Wout.”

Wilco Kelderman is ook flink teleurgesteld dat het Jumbo-Visma niet gelukt is de tweede etappe te winnen. De 32-jarige Nederlander noemt het een gemiste kans dat Wout van Aert niet kon sprinten voor de dagzege. In de etappe van ruim 200 kilometer naar het Baskische San Sebastián verraste Victor Lafay de topfavorieten door in de laatste kilometer te demarreren. De Fransman bleef Wout van Aert en Tadej Pogacar net voor.



,,Op dat moment heb je al zoveel werk verricht en dan springt er weer een weg in de finale", zei Kelderman kort na de finish tegen NOS. ,,We kwamen net één mannetje tekort. Ik had het zelf echt niet meer zitten. Jammer.” Of Vingegaard dat extra mannetje had moeten zijn? ,,Moeilijk te zeggen", vindt Kelderman. ,,Zo is koers gewoon. Je kunt niet alles voorspellen.”

Teamgenoot Tiesj Benoot reed op kop bij het ingaan van de laatste kilometer, maar had niet door dat Lafay met ruim 60 kilometer per uur was weggereden. ,,Ik zag op 500 meter dat er nog iemand voor reed. Het is zonde voor Wout en voor de ploeg.” Toch zag Benoot ook positieve punten in de etappe van vandaag. ,,Als je met vier man mee zit met de laatste twintig renners, dan heb je wel duidelijk een goede ploeg.”

Ploegleider Maassen: ‘Heb een superteam gezien’

,,Wout had hem waarschijnlijk nog wel kunnen pakken, maar dan had hij klop gekregen van Pogacar”, zegt Frans Maassen na de finish bij de NOS. De ploegleider baalt van de tweede plek en had Van Aert graag zijn tiende Tourzege gegund, maar is ook trots op zijn team. ,,Ik heb een superteam gezien vandaag, daar moeten we ons aan vasthouden en op naar de volgende dag. We krijgen een serieus duel, ook met de gebroeders Yates die enorm sterk zijn. Maar dat is de Tour, die win je niet zomaar.”

Maassen gaat ook even in op het niet meerijden van Vingegaard als hij met Pogacar over de top van Jaizkibel rijdt. ,,Dat lijkt me logisch: het heeft geen zin om door te rijden met Pogacar in deze fase van de koers. Wij gokten op etappewinst met Wout van Aert, dan moet je niet met Pogacar rijden.”

Grischa Niermann, collega-ploegleider van Maassen, denkt hetzelfde. ,,Op dit moment is het zwaar balen dat Wout hier niet wint, we waren er zeker van dat Lafay nog zou worden teruggepakt. We balen nu even flink en zeker Wout. We komen hier ook om met hem etappes te winnen. En dit weekend waren er twee kansen.”

,,Maar”, blijft de Duitser positief, ,,als de teleurstelling verdwenen is zal hij blij zijn met hoe de vorm is. Met name bergop. Als je ziet hoe hij zich als enige ‘grote man’ handhaaft tussen al die klimmers, dan geeft dat vertrouwen.”

