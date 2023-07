Jonas Vingegaard blijft in het geel na knotsgekke etappe in Tour de France, Carlos Rodríguez wint in Morzine

Strijd op hoog niveau

Het besef groeit bij Jumbo-Visma dat de Tour de France wel eens door bonificatieseconden beslist kan worden. Door de ene tel die Jonas Vingegaard zaterdag in de eerste Alpenetappe op die manier won op rivaal Tadej Pogacar noemde ploegleider Grischa Niermann zijn Deense kopman zelfs de morele winnaar van de dag. ,,Maar veel koop je daar niet door”, sprak de Duitser na de rit. ,,De Tour kan met een paar seconden beslist worden. Ze liggen zo dicht bij elkaar. Het is een strijd op hoog niveau. De bonificatieseconden zijn echt nodig. Tenzij er in een van de volgende ritten iemand kraakt. Dan wordt het minutenwerk.”



,,We maken weer een strijdplan”, keek Niermann vooruit. ,,We wilden vandaag de koers hard maken en dat hebben we gedaan. Natuurlijk hoop je dan op meer tijdwinst. Maar Pogacar is ook in geweldige vorm. Net als wij. Er komen nog een paar hele zware ritten en een lastige tijdrit. Maar we hebben geen garantie dat Pogacar minder is dan Jonas. Het is wel een opsteker dat hij, als hij op een gat gereden wordt, toch weer terugkeert. Jonas is minstens even sterk, je hoopt in de ploegleiderswagen dat hij er dan nog overheen gaat. Maar hij voelt natuurlijk beter dan ik hoe hij zich voelt.”