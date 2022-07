Hooghoudpoging Van der Poel eindigt in de sloot, Urán verkleed als Viking aan de start

Column Finish van de Tour de France in Nice? Doe dat dan meteen maar met een tijdrit!

Nog veertien nachtjes slapen en dan is in Kopenhagen de start van de 109de Tour de France. Terwijl ze in de Deense hoofdstad druk bezig zijn met de voorbereidingen op dat Grand Départ, lekte afgelopen week al uit waar de Tour van 2024 zal beginnen.

