Hoe Groenewegen de beste sprinter ter wereld werd

Door Daan Hakkenberg



Overweldigend is het applaus niet voor Dylan Groenewegen bij de presentatie van de Jumbo-Visma-ploeg op de Grote Markt in Brussel. Hij belichaamt het Nederlandse verlangen naar eindelijk weer een gele trui, maar ondanks zijn drie ritzeges in de laatste jaren is Groenewegen nog geen Tourvedette. Dat kan vandaag veranderen, als hij de eerste etappe wint en zijn eerste gele trui ontvangt, uitgerekend uit handen van de grootste aller Tourvedettes, Eddy Merckx.



Erg onverwacht zou dat niet zijn. Hij is een geboren winnaar, zegt iedereen die van dichtbij heeft gezien hoe Groenewegen is uitgegroeid tot de snelste sprinter van het peloton. Het verklaart de vriendschap tussen Groenewegen en Sven Kramer, die elkaar zeven jaar geleden voor het eerst tegenkwamen op een trainingskamp in Limburg. Groenewegen was daar met de wielerploeg van De Rijke, Kramer met de schaatsploeg van TVM.



Groenewegen was 19, in zijn haar zat genoeg gel voor een week en hij had bij de junioren veel gewonnen. De zeven jaar oudere Kramer was op dat moment als olympisch en meervoudig wereldkampioen al een van de grootste sporters van Nederland. ,,Bergop blufte ik een paar keer en Dylan liet zich uit de tent lokken. Daar houd ik van’’, vertelt Kramer over die eerste ontmoeting op de fiets. ,,Hij was nog zo jong en had nog maar de motor van een Fiat Panda, maar wel de bluf van een Ferrari.’’