Hitte op komst in Tour de France: 'Ik heb wel eens in Qatar gekoerst, maar daar hoef je geen bergen op, hè’

Door Daniel Dwarswaard



Als Taco van der Hoorn na een trainingsrit in aanloop naar deze Tour thuiskwam, liet hij vrijwel direct het bad vollopen. Een gloeiend heet bad, welteverstaan. Niet dat hij daar zin in had. Helemaal niet, maar bij Van der Hoorn draaide alles nu eenmaal om de perfecte voorbereiding op zijn eerste Tour de France. Hij heeft voor dit specifieke voorbeeld een mooi, duur woord: hitte-adaptatie. ,,Je lichaam vast laten wennen aan hoge temperaturen, zodat het straks niet ineens denkt: wat gebeurt er nu? Door de start met regen in Kopenhagen is het wel een beetje weggezakt, maar je verliest het nooit helemaal.’’