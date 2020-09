Het weekend van Dumoulin: ‘Ik kan de Tour niet winnen, de ploeg wel’

Video Poels: ‘Het is net alsof er mesjes in mijn rug worden gestoken’

3 september Wout Poels werd in de 5de etappe van de Tour de France uitgeroepen tot meest strijdlustige renner. Een twijfelachtige eer voor de Nederlander die met een scheur in zijn ribben en blauwe plekken op zijn longen rond rijdt. ,,Het is net alsof er steeds mesjes in mijn rug worden gestoken.”