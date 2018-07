Hardeman de sterkste in Pau, klassement wordt steeds spannender

Het is eigenlijk geen vraag meer op wie we zondag in de rit op de Champs-Élysées moeten letten in de Lezerstour. De Kruislander is dé favoriet voor de ritzege in Parijs. Of Tommy van Oosterhout dan nog in de leiderstrui rijdt, is dan weer wel een goede vraag. De geletruidrager uit Zevenbergschen Hoek zag zijn grootste concurrent - Franka van de Luijtgaarden - weer tien punten dichterbij komen in Pau. Het algemeen klassement wordt steeds spannender naarmate Parijs nadert.