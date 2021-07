Grote valpartij in Tour: renners duikelen in meters diepe berm

Column Thijs Zonneveld | Lachlan Morton, de man die in zijn eentje de Tour de France rijdt

6 juli Columnist Thijs Zonneveld schrijft in zijn column over Lachlan Morton, de man die bezig is met het verleggen van zijn eigen grenzen door in zijn eentje de Tour de France te rijden. ,,Hij is niet bezig met presteren, maar met inspireren.”