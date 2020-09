Grøndahl Jansen verruilt Jumbo-Visma voor Mitchelton-Scott

Mollema: In twee seconden ligt Tour en rest van seizoen in duigen

12 september Voor Bauke Mollema eindigde vrijdagmiddag het wielerseizoen na een val in de Tour. ,,Het is ontzettend balen. In twee seconden ligt voor mij de Tour en de rest van het seizoen in duigen”, vertelde de renner van Trek-Segafredo zaterdag, kort voordat hij het ziekenhuis in Clermont-Ferrand mocht verlaten, bij de NOS.