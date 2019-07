Groenewegen: Met Dumoulin in één ploeg zou ik heel mooi vinden

Mocht het tot een overstap komen dan voorziet Groenewegen geen problemen of botsende belangen wanneer hij samen met Dumoulin bijvoorbeeld de Tour de France zou moeten rijden. Klassementsambities en massasprints gaan bij Jumbo-Visma hand in hand, zegt Groenewegen ,,We doen het nu voor het tweede jaar. Vorig jaar ging het heel erg goed en hadden we zelfs twee klassementsmannen. Die moeten bergop ook veel zelf doen. Heb je iemand die echt aan de leiding staat, dan heb je daar natuurlijk ook wel mannen voor nodig. Maar daar hoef je niet een hele ploeg voor op te branden. En voor een sprinttrein ook niet. Aan drie man voor mij, heb ik genoeg.’’ Luister hieronder naar de Tour-podcast. Tekst gaat onder de podcast verder.

