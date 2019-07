Groenewegen ingesloten: ‘Wilde wachten, maar we gingen te vroeg aan’

,,In eerste instantie waren we een beetje te vroeg’’, aldus de topsprinter van Jumbo-Visma bij de NOS. ,,Je mist natuurlijk Wout (Van Aert, red.) maar dat weet je van tevoren. Eigenlijk komt Ewan er op het moment dat ik wil gaan er overheen en dan is het nog te kort tot de finish om erlangs te gaan. Ik wilde wachten, maar we gingen gewoon iets te vroeg aan en dan moet je puzzelen. Ik zat wat met Alexander Kristoff te boksen, daardoor kwam ik er niet helemaal goed uit. Daarna doet Lotto-Soudal het voor de tweede keer perfect.’’

Nu rest voor de snelle mannen in het peloton enkel nog de etappe van zondag met finish op de Champs-Élysees in Parijs. ,,Ik heb hem vaak genoeg verslagen en weet dat het met de snelheid wel goed zit, maar zeker als er zo weinig kansen zijn moet je je niet laten verrassen. Maar dat is ook weer het mooie van sprinten. Ik hou me er wel aan vast dat ik al een etappe binnen heb. Dat kunnen heel veel jongens niet zeggen en hopelijk kunnen we het in Parijs nog eens doen. We hebben er een op zak, maar we willen altijd meer.’’