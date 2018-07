Groenewegen: Gestart tegen beter weten in

De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo ging zondag in de zware kasseienrit onderuit en hield daar kneuzingen in zijn linkerknie aan over. Woensdag finishte hij nog wel op tijd.

,,Gisteravond zijn we tot laat bezig geweest om het lichaam een beetje in orde te krijgen. Vanochtend was de vraag: ga je starten of doe je het niet. Ik heb ervoor gekozen om dat wel te doen. Tegen beter weten in. Het lichaam wilde niet meewerken'', aldus Groenewegen, die vooral last heeft van zijn rug. ,,Door mijn pijnlijke knie ben ik wat gaan compenseren en is het in mijn rug geschoten. Die pijn houdt aan.''