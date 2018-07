Gretige Dumoulin vreest kasseien niet

Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen verwacht dat er verschillen gaan zijn en rekent erop dat zijn kopman Tom Dumoulin aan de goede kant van de score zit. ,,Hij heeft er in ieder geval zin in.''



Van Dongen zag deze Tour al menig klassementsrenner tijd verliezen. ,,Door valpartijen, pech of zoals bij Tom ook nog door een tijdstraf. Maar het bleef beperkt tot een minuut, of 1.20 bij Tom. Maar dat gaat zondag meer zijn, ook door de hectiek richting eerste kasseistroken. De kans op valpartijen is daar groot en als je daar op achterstand komt en je bent niet bedreven in het rijden over kasseien, ga je veel minuten verliezen.''



Over Dumoulin, bepaald geen specialist, maakt Van Dongen zich weinig zorgen. ,,Hij vindt het mooi en heeft veel moraal, dat scheelt al meer dan de helft. Natuurlijk, Tom is als het om kasseien gaat niet zo gedreven als Niki Terpstra, maar dat hoeft ook niet. Het gaat om de andere klassementsrenners. Als Tom morgen gevrijwaard blijft van pech, gaat hij niet veel toegeven op de anderen.''



Steun van de ploeg is onontbeerlijk. Het ging eerder in de week fout na pech met een gebroken spaak en een mislukte achtervolging op het peloton. Van Dongen noemt Søren Kragh Andersen, Edward Theuns en Nikias Arndt als ploeggenoten die Dumoulin zo lang mogelijk moeten ondersteunen. ,,De andere drie doen het voorwerk. Het is zaak zo lang mogelijk bij elkaar te blijven rond Tom.''