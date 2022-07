Gooide Tadej Pogacar met deze uitspraak zijn eigen glazen in?

De NOS rakelde gisteravond een fragment op uit ‘The Geraint Thomas Cycling Club’, een podcast van Geraint Thomas, nu vierde in het algemene klassement. Op 9 november 2021 was Tadej Pogacar te gast bij de ex-Tourwinnaar. Hij vertelde er open wat zijn kwetsbare punten zijn en hóe de concurrentie hem kan verslaan.



,,Ze zouden niet bang van mij moeten zijn. Want ik kan eigenlijk best snel breken”, aldus Pogacar een klein jaar geleden. ,,Ik kan veel vermogen leveren op de kortere beklimmingen, maar soms zijn de langere cols te zwaar. Ook de hoogte speelt een rol. Dat hebben ze wel al ontdekt.” Vervolgens doet Pogacar uit de doeken op welke wijze je hem het beste kan bestoken. ,,Mocht ik in een situatie komen dat mijn ploeg niet zo sterk is, de tegenstanders van bij de start agressief zouden rijden én van ver voor de finish zouden aanvallen, dan kan ik het wel eens een pak lastiger krijgen. Ook wanneer ze een reeks van aanvallen met verschillende renners zouden opzetten. Er zijn een hoop zaken die mij of eender wie kunnen kraken. Het is in feite niet zo ingewikkeld.”