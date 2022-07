Geen geel voor Van der Poel: ‘Goede benen komen niet op bestelling’

De eerste gele trui van deze Tour de France is niet voor Mathieu van der Poel. Overwinningen komen niet op bestelling. Vijfde wordt hij in de openingstijdrit in Kopenhagen, achter de verrassende winnaar Yves Lampaert.

Als Mathieu van der Poel in de stromende regen binnenkomt, weet hij het al. Hij heeft op dat moment de snelste tussentijd, maar genoeg voor de eerste gele trui van deze Tour de France is het niet. Zijn intuïtie laat hem niet in de steek. Want na een poosje in de hot seat mag hij weer vertrekken om plaats te maken voor Wout van Aert. Onderweg geven ze elkaar nog snel een handje, de twee fenomenen die elkaar al heel hun wielerleven tegen komen.

Van der Poel heeft zelf de verwachtingen al wat getemperd in aanloop naar de ruim dertien kilometer lange tijdrit in hartje Kopenhagen. Maar natuurlijk heeft MVDP de stoute droom om net als vorig jaar de gele trui te pakken. Toen gebeurde dat op dag twee.

Vrijwel alle renners hebben last van de regen, maar tijdens de tijdrit van Van der Poel komt er wel heel veel water uit de hemel. ,,Ik miste twee bochten die ik door de regen helemaal fout inschatte’’, zegt Van der Poel. ,,Het voelde heel anders dan tijdens de verkenning. Ik kon niet de wattages rijden die ik voor ogen had. Daarom kan ik niet tevreden zijn. Ik had niet de beste benen. Die komen niet op bestelling.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Poel verliest dertien seconden op de verrassende winnaar Yves Lampaert. De gele trui heeft hij voor de komende dagen nog niet uit zijn hoofd gezet. Van der Poel: ,,Het is altijd leuk om de trui te pakken. De komende dagen verwacht ik alleen niet direct verschillen. Daarvoor moeten we wachten tot de kasseienrit op woensdag, verwacht ik. Of ik teleurgesteld ben als ik deze Tour niet de gele trui pak? Nee, zeker niet. Ik ga het proberen. Deze uitslag biedt perspectief.’’

Lang lijkt de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma met Wout van Aert direct het eerste grote doel van deze Tour te halen: geel op dag één. Maar zijn Belgische landgenoot Yves Lampaert denkt daar dus anders over. Lampaert geldt als een uitstekende tijdrijder, maar wordt vooraf niet ingeschaald op het niveau van wereldtoppers als Filippo Ganna (vierde) en Van Aert.

Stiekem gelooft Van Aert al in zijn eerste gele trui. ,,Ik had al grote namen voor me gehouden’’, zegt de mede-kopman van Jumbo. ,,Het was wel even schrikken toen Yves sneller was. Maar een dikke chapeau voor hem.’’ Lampaert rijdt als de ergste regen geweest is. Al blijven de wegen glad. Van Aert: ,,Ik ben er geen fan van om excuses te hebben. Yves was gewoon sneller.’’

Voor Jumbo kan het geel op zaterdag alsnog worden gepakt als Van Aert eerste of tweede wordt in een eventuele massasprint. Maar dat is áls. Voorlopig slaapt Lampaert, een meer dan goede klassieke renner, in de gele trui. Hij bezorgt zijn ploeg Quick Step een sensationele Tourstart.

Volledig scherm Van der Poel in actie. © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.