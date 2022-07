Feest bij Jumbo-Visma na coup met Jonas Vingegaard: ‘We hadden een plan en nu sta ik in het geel’

Het interview met Vingegaard werd onderbroken door een vreugdekreet van Wout van Aert die, die zijn Jumbo-Visma-ploegenoot een stevige knuffel kwam geven. ,,We hadden een plan vanaf de start. We wilden het heel zwaar maken, dat zou in het voordeel van mij en (ploeggenoot, red) Primoz Roglic zijn. Dit was nooit gelukt zonder mijn ploeggenoten, ik moet ze bedanken, ze waren zo sterk.”

,,Ik wist pas dat Pogacar ging kraken toen ik was gedemarreerd. Ik wist dat ik niet ging winnen als ik het niet zou proberen. Een tweede plaats is ook mooi, maar ik wil voor de zege gaan. Gelukkig is het gelukt en heb ik nu de gele trui. Die wil ik tot Parijs gaan houden.”

,,We hebben het hele team ingezet", zei Steven Kruijswijk. ,,We wisten dat we het niet op een één tegen één gevecht met Pogacar moesten laten aankomen, dat zou lastig worden. De enige manier om dat te voorkomen was de koers hard maken, de druk bij Pogacar leggen. En daar hebben we de ploeg voor. We wisten dat de laatste klim Jonas heel goed zou liggen en gelukkig bleek dat ook wel. Dit was echt een mooie dag.” De Brabander staat na zijn overtuigende optreden nu op de twaalfde plaats in het algemeen klassement.