Fabio Jakobsen wacht laatste race tegen de tijdslimiet: ‘Het gaat lastig zijn, maar ik geef weer niet op’

In de etappe van Lourdes naar Hautacam gaat het vandaag niet alleen om de strijd om het geel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Ver daarachter zal Fabio Jakobsen opnieuw een gevecht moeten leveren om op tijd binnen te komen. Maar hoelang mag de Nederlandse sprinter er eigenlijk over doen?

Dat is vooral afhankelijk van de gemiddelde snelheid van de winnaar van vandaag. Pogacar deed gisteren 3 uur, 25 minuten en 51 seconden over de 129,7 kilometer naar Peyragudes, gemiddeld bijna 38 kilometer per uur. Met die snelheid lag de tijdslimiet op 18 procent (37 minuten). Had Pogacar slechts 30 per uur gereden, dan was de limiet 9 procent geweest.

De tijd die renners over de etappe mogen doen is afhankelijk van de zwaarte van de etappe. In een zware bergrit liggen de percentages hoger dan in een relatief eenvoudig etappe, waar de limiet maximaal 12 procent is. Vandaag is die maximaal 18 procent (als de winnaar 36 per uur of sneller rijdt).

De etappe van vandaag valt qua zwaarte in categorie 5 (zie tabel) en is 143,2 kilometer lang. Mocht de winnaar daar vandaag precies 4 uur over doen (35,8 kilometer per uur gemiddeld), dan heeft Jakobsen nog 40 minuten en 48 seconden (17 procent van 4 uur) extra tijd om binnen te komen. Zelf hoeft hij overigens geen tabellen te bestuderen en berekeningen te maken. Bij de finish hangt een grote klok die op de seconde aangeeft hoelang hij nog heeft.

Ondanks de zware rit van gisteren, waarin hij maar net op tijd binnenkwam, verwacht Jakobsen het vandaag te halen. ,,Ik ben redelijk vermoeid, maar er is een bepaald vermogen en een bepaalde snelheid op de klim die ik aan kan houden’’, zo sprak hij gisteravond bij De Avondetappe. ,,Ik denk dat als ik dat morgen (vandaag, red.) weer doe, dan gaat het krap zijn. Maar het moet te doen zijn. En het is nog maar een dag, dus we gaan nog een dag. Het gaat lastig zijn, maar ik geef weer niet op.’’

Aan afstappen denkt de Heukelummer sowieso niet. ,,Ik geef het niet op, dan maar buiten de tijd binnenkomen”, zei hij vandaag voor de start van de achttiende etappe in Lourdes bij de NOS. ,,Elke ochtend word ik wakker en hoop ik dat ik iets beter ben. Ik hoop dat ik bij de groep kan blijven, bij de sprinters. Maar ik ben daarin al een paar keer teleurgesteld. Als ik niet goed genoeg ben, krijg ik een paar ploeggenoten bij me. Waarschijnlijk tot de voet of halverwege de laatste klim. En dan zal ik er voor moeten vechten.”

Moraal heeft hij genoeg, zei Jakobsen, die zondag in de slotetappe hoopt te sprinten voor een tweede ritzege: ,,Ik geloof nog steeds dat ik het kan halen.”

