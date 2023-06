Fabio Jakobsen maakt zich op voor loodzwaar Tourgevecht: ‘Andere kant van sprintersbestaan’

Ondanks de loodzware start ziet Fabio Jakobsen genoeg sprintkansen in de eerste Tourweek. Hij wil winnen en maakt zich op voor een nieuw loodzwaar Tourgevecht van drie weken. ,,Het wordt pijn lijden in de bergen, dat is de andere kant van het sprintersbestaan.”

Ploeggenoten en allebei kopman voor Soudal-Quick-Step, de ploeg die patent heeft op Toursucces. Fabio Jakobsen (26) en Julian Alaphilippe (31) zitten gebroederlijk naast elkaar voor de persconferentie, maar leven deze Tour de France eigenlijk in verschillende werelden. De Tour begint voor Jakobsen met twee dagen overleven in Baskenland, terwijl Alaphilippe juist reikhalzend uitkijkt naar deze etappes. Als de tweevoudig wereldkampioen gevraagd wordt welke etappes hij heeft omcirkeld voor komende weken, is hij duidelijk. ,,Zaterdag. Ik hou van deze etappe, het parkoers past me goed. Als ik het geel kan hebben in de eerste dagen is dat een droom. Al weet ik dat het moeilijk zal worden.’’

Het enige waar Jakobsen naar uitkijkt in die eerste twee dagen is het Baskische publiek. ,,De Basken zijn beroemd vanwege hun wielergekte. Het zal vol staan langs de kant van de weg en het wordt een speciale zaterdag.’’ Na twee dagen afzien hoopt Jakobsen dan zelf aan de beurt te komen als het peloton in etappe drie van Baskenland naar het Franse Bayonne rijdt. Mocht hij onverhoopt niet aan sprinten toekomen, dan toch hopelijk een dag later in Nogaro. Jakobsen: ,,We hopen op dag 3 en 4 al te sprinten, maar het peloton maakt de wedstrijd. Je weet het nooit zeker, maar onze ogen zijn daar wel op gericht. En etappe 7 naar Bordeaux wordt zeker sprinten. Een pure sprint.’’

Grote kans dat hij in de straten van Bordeaux - en dus misschien al eerder - op moet nemen tegen zijn oude ploeggenoot Mark Cavendish (38). Jakobsen is ervan overtuigd dat de Brit het etapperecord van Eddy Merckx (34 ritzeges) uit de boeken kan rijden. Hij gunt het Cavendish ook. ,,Ik hoop dat Mark een goede Tour zal hebben. In Rome (Cavendish won de laatste etappe van de Giro, red) heeft Mark laten zien dat hij het nog heeft. Het is mooi voor de mensen dat hij weer in de Tour is. Hopelijk kan hij het resultaat halen dat hij wil en een etappe winnen.’’

Volledig scherm Fabio Jakobsen won vorig jaar in het Deense Nyborg een Touretappe. © photo: Cor Vos

Een jaar geleden in het Deense Nyborg maakte Jakobsen zijn eigen droom waar door direct de eerste rit in lijn te winnen. Winst bij zijn debuut in de Tour, twee jaar na zijn dramatische val in de Ronde van Polen die hem bijna het leven kostte. Tegelijkertijd was zijn Tourdebuut een van de zwaarste gevechten op de fiets. Zijn ploeggenoten stonden hem op te wachten op de finishlijn in Peyragudes, etappe 17, toen hij als laatste binnenkwam. Welgeteld 15 seconden binnen de tijdlimiet.

Het is zijn lot, Jakobsen is klaar voor een nieuw Tourgevecht. Niet alleen met zijn tegenstanders in de sprint, ook in de bergen. ,,Mijn voorbereiding is hetzelfde geweest als vorig jaar. De Tour hoort niet makkelijk te zijn, daarom is het de Tour. Ik zal pijn lijden, dat weet ik zeker. Dat is de andere kant van het sprintersbestaan. Ik hoop elke dag binnen de tijd te finishen.’’

Volgens zijn ploegleider Tom Steels is Jakobsen nog beter dan een jaar geleden. ,,Fabio moest eerst lang terugkomen, maar in zijn eerste Tour heeft hij gelijk gewonnen en moest in gevecht tegen de tijd. Die ervaring neemt hij mee in deze Tour. De hardheid om te winnen in de Tour. Want winnen in de Tour is een ander gevecht, een zwaarder gevecht. Vorig jaar wist Fabio dat nog niet, nu wel.’’

