Fabio Jakobsen laat een traan na opgave in Tour: ‘Het ging alleen maar slechter en slechter’

Pello Bilbao wint tiende rit Tour de France en bewijst overleden ploegge­noot grote eer: 'Deze is voor Gino'

De tiende etappe in de Tour de France is gewonnen door Pello Bilbao. De Spanjaard van Bahrain-Victorious was in een sprint van een kopgroep de sterkste. Voor Bilbao is het een emotionele overwinning. Amper een maand geleden overleed zijn ploeggenoot Gino Mäder.