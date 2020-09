Ewan wint ‘hectische’ sprint: ‘Gewoon wachten tot het juiste gaatje valt’

,,Het was héél erg hectisch", begon Ewan vlak na zijn ritzege. ,,In de slotkilometers zat ik iets verder naar voren dan ik gehoopt had, zeker met de wind op de kop. Daarna liet ik me wat terugvallen in de groep. Ik wist al van mijn eerste etappezege dat ik gewoon kalm moest blijven. Gewoon wachten tot het juiste gaatje valt. Ik ben erg verheugd om vandaag weer te winnen. Gisteren stelde ik mezelf in de sprint echt teleur, dus ik ben blij dat ik het team na al het harde werk nu weer een overwinning heb kunnen geven..”



Op de streep was het verschil klein tussen Ewan, groenetruidrager Sam Bennett en Peter Sagan. Die laatste werd kort na de finish gediskwalificeerd vanwege een ongeoorloofde manoeuvre bij Wout van Aert in het heetst van de sprint. Of Ewan wist dat hij gewonnen had? ,,Nee, maar ik juichte alvast voor de zekerheid. Ik ben superblij met mijn twee etappezeges. Eén neemt de druk eraf, dan wil je de tweede en nu wil ik al helemaal die derde. Net als vorig jaar. Hopelijk weer in Parijs, als ik eerst goed door de bergen kom.”