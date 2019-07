Ewan: ‘Ik voelde me zó slecht, maar mijn vrouw en dochter gaven me extra kracht’

,,Ik voel me zó slecht vandaag”, verzuchtte hij na afloop van de race. ,,De hitte was niet te harden, het was echt een lijdensweg. Maar mijn dochter en vrouw kwamen vandaag kijken. Voor hen heb ik het gedaan. Hun aanwezigheid gaf me extra kracht.”



Kort voor de streep zat Ewan niet eens in een gunstige positie. De Australiër zat vrij naar achteren en leek niet mee te kunnen strijden om de etappezege. ,,We zaten niet in een ideale situatie, nee. Jasper (De Byst, red.) deed op het laatst nog erg zijn best. Ik had veel scenario's van te voren doorgenomen in mijn hoofd, één daarvan was dat ik te ver naar achteren zou zitten. Het pakte vervolgens precies zo uit als ik had gehoopt. Ik heb nu twee etappezeges, ongelooflijk.”