Etappe 9: ‘Dumoulin zit nu in een soort niemandsland’

Tussen­stand Wielerspel: Corné Vermeeren loopt verder uit op concurren­tie, dagzege voor Antoon Seelen

5 september De achtste etappe van de Tour de France werd gewonnen door Nans Peters.De Fransman (AG2R La Mondiale), wiens grootouders van vaderskant uit Nederland afkomstig zijn, was de sterkste van een grote kopgroep, die al vroeg in de etappe tot stand was gekomen. Tom Dumoulin lijkt na de eerste Tour-etappe in de Pyreneeën een goed eindklassement al te kunnen vergeten. De renner van Jumbo-Visma cijferde zich op de Col de Peyresourde weg voor ploeggenoot Primoz Roglic en verloor ruim twee minuten. Het geel blijft na een hectische rit om de schouders van Adam Yates.