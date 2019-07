‘Eindzege met de ploeg is het hoogst haalbare’

Door Pim Bijl en Daan Hakkenberg Als laatste renner komt Dylan van Baarle de afgeladen zaal op de eerste verdieping van het Marriott Hotel binnen. Achterin staat een batterij televisiecamera’s opgesteld, fototoestellen ratelen de eerste minuten onophoudelijk en alle stoeltjes - meer dan 100 - zijn bezet met journalisten. ,,Dit was wel indrukwekkend,’’ zegt Van Baarle achteraf. ,,Ik had twintig mensen verwacht. Maar dit was wel even anders dan de persconferentie voorheen bij Cannondale.’’ Van Baarle, de Tour-debutant van de Ineos- ploeg, zit achter de lange tafel helemaal links. Twee stoeltjes verder zit Wout Poels, naast kopman en titelverdediger Geraint Thomas. Poels weet als geen ander hoe het er aan toegaat op de Tour-persconferentie van de Britse miljoenenploeg. Dat is traditiegetrouw de meest druk bezochte van allemaal. De laatste vijf keer dat Poels een grote ronde reed, wist hij zijn kopman naar winst te loodsen. Vorig jaar in de Tour was het Thomas, de vier keer daarvoor Chris Froome in de Vuelta, Giro en Tour (tweemaal).

,,En mijn rol zal dit jaar niet anders zijn”, zegt Poels. ,,Ik zal knechten, de kopmannen zo goed als mogelijk helpen bergop. En hopelijk kunnen G en Egan het dan afmaken. Ik heb het vertrouwen dat ik die laatste man kan zijn voor Egan en Geraint. Die rol vind ik ook het leukste. Ik moet er staan in het hooggebergte en ben niet de man die hen op het vlakke kilometerslang uit de wind kan zetten. Daar zijn andere jongens beter in.”



Zoals Van Baarle. ,,Samen met Luke Rowe moet ik Egan en G in de finales vooraan af te zetten om te zorgen dat zij geen tijd verliezen. Het hangt af van hoe zwaar de eerste week wordt, maar ik wil ook in het middengebergte mijn werk doen. Deze ploeg heeft al heel vaak de Tour gewonnen en dat willen ze weer doen. Natuurlijk zijn de belangen dan groter dan bij Cannondale. Er is superveel staf om ons te verzorgen, meer ook dan bij andere wedstrijden. Dat maakt de bewijsdrang voor mezelf wat groter. Ik wil laten zien wat ik kan en dat maakt me af en toe een beetje zenuwachtig. Maar ook trots.’’



Afgelopen Critérium du Dauphiné wonnen ze allebei een etappe, daags na elkaar. De komende weken rijden de twee Nederlanders onvoorwaardelijk in dienst van Thomas en Bernal. Want ook zonder Chris Froome is allesbehalve de eindoverwinning een tegenvaller bij Ineos. Van Baarle: ,,Wout heeft zijn laatste vijf grote rondes met de ploeg gewonnen en met hem heb ik het daar regelmatig over gehad. Dat het speciaal is, zeker voor mij. Want als je zelf geen grote ronde kan winnen, dan is het hoogst haalbare met de ploeg winnen.’’