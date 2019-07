‘Een Tour-pool zonder Alaphilippe is een verloren zaak’

Rob Harmeling (ex-coureur)

,,Wout van Aert, die moet je hebben. Die jongen rijdt een waanzinnig seizoen en net als bij Mathieu van der Poel spat de liefde en het plezier er van af. Hij schikt zich nu redelijk goed in een knechtenrol, maar je moet hem echt geen meter geven. Heel Nederland denkt dat Dylan Groenewegen zondag in Brussel de gele trui gaat pakken, maar daar kan ook zomaar Van Aert al staan. Want in België heb je altijd steentjes. En die gaan niet meteen het verschil maken, maar wel voor reuring zorgen. Mijn favoriet voor het klassement is Adam Yates. Zijn ploeg Mitchelton-Scott is in de bergen in de breedte zo sterk. Ik denk nog wel sterker dan Ineos. Ook een goede ploeg, natuurlijk, maar in Geraint Thomas geloof ik niet. Die holt al het hele seizoen achter de feiten aan. En dan? Egan Bernal als kopman? Die jongen is zo gretig en explosief, maar houd dat maar eens drie weken vol… Mijn ‘dark horse’? Dat was al een tijdje Warren Barguil, maar na zijn Franse titel is hij voor iedereen nu weer terug op de radar.’’