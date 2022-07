Dylan Groenewegen ‘kwam om te winnen’, Fabio Jakobsen is 'een beetje verdrietig’ na sprint op Champs-Élysées

Met videoDylan Groenewegen had bijna zijn tweede sprintzege op Champs-Élysées te pakken, maar een herhaling van het kunststukje in 2017 - toen hij zijn eerste etappe in de Tour de France won - zat er niet in: net als in 2019 werd hij in de slotetappe tweede. ,,We hebben het heel goed gedaan vandaag, maar kwamen om te winnen.”

Voor Groenewegen was de druk er na zijn etappezege op Deens grondgebied er al af. Met ook Michael Matthews als ritwinnaar draaide het voor BikeExchange uit op een succesvolle Tour. ,,We kwamen voor één etappezege, het zijn er nu twee. Daar kunnen we heel tevreden mee zijn. Vandaag kwamen we ook om te winnen en dat is niet gelukt, daar balen we van. Maar al met al is het een mooie Tour.”



De Amsterdammer beschikte over misschien wel de beste lead-out van alle sprinters. In de laatste rechte lijn moest hij echter zelf de sprint aantrekken. ,,Ik had verwacht dat die renner van Trek-Segafredo langer door zou gaan, maar dat was niet het geval. Ik moest iets vroeger aangaan en dat is jammer. Nu is er iemand sterker dan toen ik vijf jaar geleden won. Jasper Philipsen heeft de Tour goed overleefd, ik ook, maar ik moest iets te vroeg gaan.”

Al met al kan Groenewegen terugkijken op een goede Tour. In een half jaar tijd heeft hij bij zijn nieuwe Australische ploeg een complete sprinttrein tot zijn beschikking gekregen. ,,Als je ziet waar we in zes maanden staan en zo'n goede lead-out kunnen uitvoeren op Champs-Élysées, dan kunnen we van hieruit verder bouwen. We hadden misschien wel de beste lead-out van allemaal vandaag, alleen was Philipsen sneller. Dan hangt het van details af.”

Volledig scherm Dylan Groenewegen uiterst rechts, sprintend naar een tweede plek. © AP

Jakobsen: Daar word ik wel een beetje verdrietig van

Fabio Jakobsen mengde zich ook in de massasprint, maar kwam nooit aan sprinten toe en eindigde op een teleurstellende dertiende plaats. ,,Op het moment dat ik aan moet gaan, stuitert mijn ketting eraf. Dan houdt het op. Ik weet niet hoe het komt, misschien dat ik een hobbeltje raak, maar het is dikke vette pech, denk ik. Veel meer woorden dan dat kan ik niet vuilmaken aan de laatste kilometer hier", zegt hij bij de NOS.



Jakobsen hoopte zijn eerste Tour de France te bekronen met ritwinst op Champs-Élysées. Het zou zijn bizarre comeback na het ongeluk in Polen helemaal compleet maken. ,,Eigenlijk moet ik heel blij zijn dat ik hier ben, ik weet waar ik vandaan kom en het is een supermooi verhaal, maar voor het moment overheerst de teleurstelling. Als sprinter wil je meesprinten en dat heb ik niet gedaan. In de Tour krijg je een paar kansen en in mijn geval drie. Ik pak daar één van, maar als je zo'n kans op deze manier mist, dan word ik daar wel een beetje verdrietig van", aldus de renner van Quick-Step. ,,Ik ga niet zeggen dat ik gewonnen had, maar ik wilde me wel mengen en sprinten. Op moment dat ik moet gaan, net achter Alexander Kristoff, kan ik niet beginnen en houdt het op.”



Het volgende doel voor Jakobsen is het EK wielrennen in München op 14 augustus. ,,Het is de eerste keer dat ik in Parijs ben. Ik heb hier hard voor gevochten en dan wil je het mooi afsluiten. Nu sta ik hier een zielig verhaal te vertellen, dat wil ik liever niet doen. Dan moet ik daar maar revanche nemen.”

