Dylan Groenewegen grijpt vijf jaar na kunststukje op Champs-Élysées naast tweede zege: ‘Heel goed gedaan vandaag’

Voor Groenewegen was de druk er na zijn etappezege op Deens grondgebied er al af. Met ook Michael Matthews als ritwinnaar draaide het voor BikeExchange uit op een succesvolle Tour. ,,We kwamen voor één etappezege, het zijn er nu twee. Daar kunnen we heel tevreden mee zijn. Vandaag kwamen we ook om te winnen en dat is niet gelukt, daar balen we van. Maar al met al is het een mooie Tour.”



De Amsterdammer beschikte over misschien wel de beste lead-out van alle sprinters. In de laatste rechte lijn moest hij echter zelf de sprint aantrekken. ,,Ik had verwacht dat die renner van Trek-Segafredo langer door zou gaan, maar dat was niet het geval. Ik moest iets vroeger aangaan en dat is jammer. Nu is er iemand sterker dan toen ik vijf jaar geleden won. Jasper Philipsen heeft de Tour goed overleefd, ik ook, maar ik moest iets te vroeg gaan.”