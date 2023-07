Dylan Groenewegen dacht dat hij ging winnen in Tour de France: ‘Ben hier echt goed ziek van’

Groenewegen ging van ver de sprint aan. ,,Het ging op zich goed, alleen komt Philipsen er nog overheen. Op een gegeven moment ging ik maar, want er gebeurde weinig. Ik dacht even dat ik de rit zou pakken. Maar toen kwam er nog een groene gast ruimschoots overheen.” De Nederlander van Jayco-AlUla vervolgt: ,,Philipsen wint niet voor niets voor de vierde keer deze Tour. Hij doet dat gewoon heel goed. Wij komen dichterbij, maar we komen ook om te winnen en dat heb ik opnieuw niet gedaan. Ik stond vanmorgen op en was er heilig van overtuigd dat het goed zou komen vandaag. Nu is het een week overleven tot aan Parijs. Ik ben hier wel echt goed ziek van. Ik houd niet van tweede worden. Dan word ik bij wijze van spreken liever tiende.”

Opnieuw feest bij Alpecin-Deceuninck

Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Opnieuw werd er gevierd bij de ploeg Alpecin-Deceuninck. Voor de vierde keer sloeg Jasper Philipsen namelijk toe. Ramon Sinkeldam kon naar eigen zeggen weinig voor Philipsen betekenen in de laatste meters, maar hield de Belg wel goed uit de wind. ,,We moeten de credits aan Jasper geven. Hij is de beste sprinter op dit moment.”



,,Als hij zo in positie komt als vandaag, kan hij het afmaken. Ik heb er vandaag persoonlijk niet veel aan kunnen bijdragen. Fysiek gaat het goed, maar ik kan nog niet dat tandje bijzetten en ben nog op zoek naar mijn plek in de sprinttrein. Je kunt niet altijd de belangrijkste zijn. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen en Jasper uit de problemen is gebleven. Dat is prettig.”