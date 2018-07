Dumoulin vecht voor tweede plaats in heuvelachtige tijdrit

'Blij dat dit erop zit' De super­knecht die een Tour-win­naar werd

27 juli De strijd is gestreden. Alleen het noodlot kan Geraint Thomas nog van de Tour-zege afhouden. Want in een tijdrit meer dan twee minuten goedmaken op deze geletruidrager kan helemaal niemand op dit moment. Ook Tom Dumoulin niet. Tijd dus om nader kennis te maken met de eerste Tour-winnaar uit de geschiedenis van Wales.