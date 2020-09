Dumoulin over kopwerk voor Roglic: ‘Niet slim, daarna verloren we de controle’

Tom Dumoulin zakte gisteren weg uit de top van het klassement in de Tour de France. De Nederlander van Jumbo-Visma voelde dat hij niet top was, deed bergop nog wat werk voor medekopman Primoz Roglic, maar moest daar vervolgens de prijs voor betalen. Vlak voor de start van de negende rit keek hij nog eens terug: ,,Achteraf heb ik daar versnelling gedaan, met m'n laatste krachten, die niet nodig was op dat moment.”

Dumoulin verloor ruim twee minuten op de groep met Roglic en geletruidrager Adam Yates. De eindzege kan de Girowinnaar van 2017 wel uit zijn hoofd zetten. ,,Ik rijd al de hele week rond met niet echt een goed gevoel. Ik ben hier gestart als medekopman, dat was het plan dat we hadden. Daar heb ik me aan gehouden. Elke dag alles geven, terwijl het gevoel niet echt goed was”, aldus Dumoulin. ,,Gisteren voelde ik op voorlaatste beklimming dat ik een gaatje moest laten. Het was voor mij duidelijk dat ik nog iets te kort kom. Dat is de realiteit, daar baal ik van.”

De 29-jarige Dumoulin startte als medekopman naast Roglic in de jacht op de gele trui, maar dat plan is nu van tafel bij Jumbo-Visma. ,,Ik had zeker gehoopt dat ik hier mee kon doen voor klassement. Maar ik voelde al de hele week dat dat heel moeilijk zou worden”, kijkt Dumoulin terug. ,,Gisteren lukte het gewoon niet. Ik ben hier wel met een teamgoal: de Tour winnen. Misschien met mij, misschien met Primoz (Roglic, red.). Nu is duidelijk geworden: dat wordt voor Primoz het doel. Ik wilde wel laten zien gisteren dat ik hier ook met die mindset aan de start ben gekomen.”



Daarom deed Dumoulin op de laatste beklimming kopwerk voor Roglic. Maar Roglic viel vervolgens niet aan, terwijl Dumoulin een prijs voor zijn harde werk betaalde en moest lossen uit de groep met favorieten. ,,Ik wilde alles geven voor de ploeg”, kijkt hij terug. ,,Achteraf heb ik daar een versnelling gedaan, met m'n laatste krachten, die niet nodig was op dat moment, niet slim ook. Daarna verloren we de controle. Dat is een fout, die ik maakte omdat ik baalde dat het er niet in zat. Ik wilde laten zien: ‘ik ben er wel, ik ben hier voor de ploeg.’ Dat wilde ik heel graag laten zien. Dan doe ik een inspanning die uiteindelijk niet het gewenste effect heeft.”

Nieuwe doelen: ‘Laatste man zijn voor Primoz’

Dumoulin zal in het vervolg van de Tour in een nieuwe rol zijn werk doen. ,,Ik weet inmiddels wat ik wel en niet kan en wanneer m’n benen wel of niet goed zijn. Ik ben heel goed, maar ik kom wel net even iets te kort. Hopen dat ik nog klein beetje verbeter, zodat ik in de tweede helft van de Tour nog beter ben. Ik moet nu de laatste man voor Primoz zijn.”



Wat zijn de gedachtes van Dumoulin voor de negende etappe, de laatste in de Pyreneeën? ,,De laatste beklimming is echt heel lastig, de laatste 4 kilometer echt heel stijl”, aldus de Nederlander ,, We moeten niet zoals gisteren rijden. Controle houden, want Primoz heeft de beste versnelling van het peloton in de benen.”

