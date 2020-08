Dumoulin met schrik vrij na val: ‘Stom, ik weet niet wat er gebeurde’

Tom Dumoulin is zondag tijdens de tweede etappe van de Tour de France ten val gekomen. Dat had echter geen ernstige gevolgen, zo benadrukte het lijdend voorwerp na afloop ook.

Dumoulin werd in de laatste tien kilometer tijdens een klimmetje licht aangetikt door Michal Kwiatkowski van Team Ineos. Daarop ging de Limburger onderuit, al was die val niet ernstig. Dumoulin liep geen grote verwondingen op en kon snel terugkeren in het peloton.

,,Stom, ik weet niet precies wat er gebeurde", zo sprak Dumoulin na de finish tegenover de NOS. ,,Ik keek even naar links en toen kwám Kwiatkowski naar links, hij reed mijn stuur uit mijn handen. Gelukkig deed het niet echt pijn, alleen aan mijn rechterknie, want die heeft een klein tikje gehad. Maar gelukkig valt het mee, het zal wel loslopen. Of ik schrok? Niet echt, je zit in een finale zo vol met adrenaline. Laten we het vooral niet opblazen.”

Over de etappe sprak hij: ,,Het was een zware rit, het belangrijkste voor ons was om te proberen veilig en schadevrij te blijven, want er was vandaag weinig te winnen voor ons.”