Dumoulin blikt terug: Giro is mooier, Tour is grootser

Maar na 116 kilometer is het dan ook echt voorbij en zal Dumoulin worden gehuldigd als de nummer twee achter de Brit Geraint Thomas. ,,Dat is dan wel leuk. Ik ga proberen er zo veel mogelijk van te genieten. Het gevoel is eigenlijk hetzelfde als na de Giro (tweede achter Froome). Ik heb heel goed gepresteerd, de juiste dingen gedaan en mezelf uitgedaagd.''



,,De Giro is romantischer, mooier ook, maar de Tour is grootser'', vergeleek hij beide rondes. ,,Ik kan niet zeggen dat ik nu veel gestresster was dan in de Giro. Dat verschil viel wel mee. Het wordt altijd een beetje nerveus gedoe als je meedoet om de eindzege.''