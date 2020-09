Dumoulin beleeft ‘bijna perfecte’ dag: ‘Fantastisch, ik hou hiervan’

Roglic kwam als tweede over de finish, 15 seconden achter de Colombiaanse ritwinnaar Miguel Ángel López (Astana). Tadej Pogacar eindigde als derde en zag zijn achterstand op geletruidrager Roglic in het algemeen klassement groeien tot 57 seconden. ,,Dat is mooi maar nog lang niet genoeg om zeker te zijn met die etappe van donderdag”, blikte Dumoulin vooruit naar de derde bergrit op rij.



,,We hadden alles onder controle”, zei Dumoulin. ,,We hoefden de kopgroep niet terug te halen en Bahrain nam het initiatief in het peloton. Dat was wel lekker. Dat was goed voor ons.”