Duitse sprinter André Greipel (39) bezig aan laatste Tour de France

,,De etappe naar de Champs-Élysées wordt mijn laatste rit in de Tour de France”, zegt Greipel in een verklaring. ,,Na 2021 ga ik met pensioen. Ik ben heel blij met wat ik allemaal heb bereikt. Ik kijk niet boos terug. Zeker niet, ik zie de toekomst vrolijk tegemoet. Ik kan nu veel tijd met mijn familie besteden. Ik hoop op een of andere manier in het wielrennen actief te blijven.” De carrière van Greipel is uiterst succesvol te noemen. In zijn zestienjarig bestaan als profrenner boekte hij liefst 158 overwinningen. Met name in zijn jaren bij de Belgische Lotto-ploeg stond er vaak geen maat op de gespierde Duitser.

‘De Gorilla’

Zijn 22 etappezeges in grote rondes, waarvan 11 in de Tour, springen het meest in het oog. De laatste keer dat ‘de Gorilla’ een dagsucces in een grote ronde boekte, is overigens alweer even geleden: een ritzege in de Giro van 2017. In 2011 greep Greipel net naast de wereldtitel door naar brons te sprinten achter winnaar en eeuwige rivaal Mark Cavendish.



Greipel rijdt op dit moment namens Israel Start-Up Nation zijn elfde Tour de France op rij en zijn negentiende grote ronde in totaal. Hij heeft in de afgelopen weken geen rol van betekenis kunnen spelen in de massasprints.