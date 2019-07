Drukbezette Van Aert grapt: ‘Waarom noemen ze dit een rustdag?’

Van Aert deed dinsdagochtend eerst een trainingstochtje met zijn ploegmaten en keerde pas rond om 13.30 uur terug naar het hotel. Daarna was er tijd voor een douche, een snelle lunch en heel wat mediaverplichtingen. ,,Echt rustig is het voorlopig nog niet geweest, maar dat komt straks misschien, als jullie allemaal weg zijn. Het hoort erbij, ik win een rit in de Tour, dan neem je dat er ook bij.”



Van Aert logeert met zijn team in Albi, waar het snikheet is, in een klein hotel zonder zwembad, noch airco. ,,Toch heb ik nog redelijk goed kunnen slapen. De ploeg heeft mobiele airco’s mee voor situaties zoals deze en dat maakt toch wel een verschil. Het was iets koeler, maar natuurlijk heeft die ritzege nog even door mijn hoofd gespeeld. Al met al viel het mee. Na tien dagen Tour was ik best wel moe.”