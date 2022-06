Dit zijn de starttijden van de Nederlanders voor de openingstijdrit van de Tour de France

Een klein uur later is het de beurt aan drie favorieten voor het veroveren van de eerste gele trui: de Italiaan Filippo Ganna, de Belg Wout van Aert en de Sloveen Tadej Pogacar starten kort achter elkaar.

De eerste renner die van het startpodium rolt is om 16.00 uur de Fransman Jérémy Lecroq. De Spanjaard Marc Soler is als laatste aan de beurt, om 18.55 uur.

Bauke Mollema is om 16.04 uur de eerste Nederlander die in actie komt. De renner van Trek-Segafredo doet dat in de nationale kampioenstrui, nadat hij vorige week in Emmen de titel had veroverd bij de NK tijdrijden.