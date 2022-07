Dit zijn de starttijden van de allesbeslissende tijdrit in de Tour de France

Het verschil in het klassement tussen Vingegaard en zijn uitdager Tadej Pogacar bedraagt 3 minuten en 26 seconden. Pogacar weet hoe het voelt om op achterstand aan een allesbeslissende tijdrit te beginnen. In 2020 moest hij in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles 57 seconden goedmaken op zijn landgenoot Primoz Roglic. Met een verschroeiende race tegen de klok reed hij Roglic op bijna twee minuten en veroverde hij op de voorlaatste dag in allerijl het geel.



Nu is de achterstand waarschijnlijk té groot voor een stunt, al ging het voor Jumbo-Visma en diens voorgangers wel vaker fout op de voorlaatste dag in een tijdrit. Michael Rasmussen kon in 2005 het podium halen van de Tour, maar stond hij tijdens de tijdrit vaker naast zijn fiets dan dat hij op de fiets zat. Hij werd uiteindelijk zevende in het eindklassement.