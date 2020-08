Dit zijn de meest gekozen renners in het Grote Tourspel

Tweets over de Tour 2020 Chris Froome zoekt tijdritki­lo­me­ters... met een verrekij­ker

15 oktober De Tour de France van 2020 lijkt opnieuw gemaakt voor de echte klimmers. Dat bleek dinsdag in Parijs waar het routeschema werd bekendgemaakt. De enige tijdrit die in het parcours is opgenomen, voert naar de top van La Planche des Belles Filles, een zware klim in de Vogezen. Het was voor Chris Froome reden een ludiek filmpje te posten van iemand met een verrekijker. ‘Ik zoek naar de tijdritkilometers...’