Dit staat de renners vandaag te wachten in de Tour | Nieuwe kans voor Van der Poel

Toch geen Aru in de Tour: ‘Is het beste om me terug te trekken’

21 juni Fabio Aru heeft besloten niet mee te doen aan de Tour de France. De 30-jarige Italiaan, in 2015 de beste in de Vuelta en twee jaar later ritwinnaar in de Tour, voelt zich niet fit genoeg om de komende drie weken door Frankrijk te koersen.