Dit krijgt het peloton vandaag voor zijn kiezen

Groenewegen kan de derde Nederlander worden die in Nancy een etappezege boekt. Rini Wagtmans (1971) en Joop Zoetemelk (1973) kwamen er al eens als eerste over de finish in een etappe die eveneens startte in Reims. Zeventien keer was de Ronde van Frankrijk in Nancy. De laatste keer was in 2014, toen de Italiaan Matteo Trentin de zege pakte. Peter Sagan werd – ook toen al - met minimaal verschil tweede.



Het geel hangt om de schouders van Julian Alaphilippe, die daarmee de eerste Fransman is in vijf jaar. Hij nam de gele trui gisteren over van Mike Teunissen van Jumbo-Visma en is de eerste geletruidrager van Frankrijk sinds Tony Gallopin in 2014. De klassementsrenners, van wie Steven Kruijswijk er met de derde plaats het beste voor staat, zullen proberen ongeschonden en met zo min mogelijk inspanning de finish van deze etappe te halen. Vanaf woensdag wachten de Vogezen, waarin de eerste serieuze beklimmingen op het programma staan.



