Dit krijgen de renners voor hun kiezen in de 19de rit in de Tour

Alle uitslagen en klassemen­ten: Pogacar in het geel, Poels in de bollen

15 juli De Ronde van Frankrijk nadert het einde. Tadej Pogacar liet woensdag en donderdag in de Pyreneeën zien ongenaakbaar te zijn en boekte zijn tweede ritzege. De gele trui zit dan ook stevig om zijn schouders en de 22-jarige Sloveen is ook de leider in het berg- en jongerenklassement. Bekijk hieronder de rituitslag én de standen in alle klassementen.