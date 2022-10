Dit is het parkoers van Tour de France 2023: terugkeer op Puy de Dôme, loodzware Alpenritten en één tijdrit

Bekend was al dat de Tour op 1 juli begint met een rit over 185 kilometer met start en finish in Bilbao. Ook de tweede dag wordt gefietst in Spaans Baskenland, waarna op dag 3 koers wordt gezet naar Frankrijk. Kort voor de presentatie lekte bovendien uit dat op de voorlaatste dag ditmaal geen tijdrit wordt verreden, maar in plaats daarvan een zware bergrit in de Vogezen mogelijk beslissend is voor de eindzege.