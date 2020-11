Dit is de Tour de France van 2021: dubbele beklimming Mont Ventoux

ParcoursHet parcours voor de Tour de France van 2021 is zondag gepresenteerd door organisator ASO. De grootste wielerronde van het jaar begint volgend jaar op zaterdag 26 juni in Brest en eindigt op 18 juli in Parijs.

De 108ste Tour de France herbergt onder meer twee individuele tijdritten. Eentje van 27 kilometer (etappe 5) en eentje van 31 kilometer op de voorlaatste dag van de Tour (etappe 20). In het oog springt ook de elfde etappe. Daarin wordt de legendarische Mont Ventoux liefst twee keer beklommen.



De laatste keer dat de Mont Ventoux beklommen werd in de Ronde van Frankrijk was in 2016. Het werd een legendarische beklimming waarbij Chris Froome rennend de berg beklom. De fiets van de geletruidrager was niet meer bruikbaar nadat Richie Porte op een motor was geknald.

Verder kent de Tour van 2021 onder meer zes bergetappes waarvan er drie met een aankomst bergop zijn. De renners trekken eerst door de Alpen en gaan daarna naar de Pyreneeën. De Tour begint met een etappe over 187 kilometer van Brest naar Landerneau. De rit eindigt met een pittig klimmetje. Met 248 kilometer is de zevende etappe, van Vierzon naar Le Creusot, de langste rit in de Tour van 2021. Die etappe is een van de etappes die bergop eindigt. De grootste en belangrijkste etappekoers ter wereld voert grotendeels over Frans grondgebied. De Tour maakt in de Pyreneeën alleen een uitstapje naar Andorra. De achttiende etappe, op donderdag 15 juli, is de laatste bergrit. De renners moeten dan eerst de Tourmalet bedwingen voordat de rit eindigt met de klim naar Luz Ardiden. Een dag eerder eindigt de zeventiende etappe ook bergop, met drie beklimmingen in de finale.

Het ‘Grand Départ’ zou eigenlijk in Kopenhagen zijn, maar de Deense hoofdstad besloot de organisatie terug te geven omdat het volgend jaar in dezelfde periode ook enkele wedstrijden van het EK voetbal huisvest. Kopenhagen mag nu in 2022 de start van de Tour organiseren.

De Sloveen Tadej Pogacar won de Tour van dit jaar. De jonge klimmer reed op de voorlaatste dag in de tijdrit zijn landgenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma uit de gele trui. Tourbaas Christian Prudhomme weet dat alles momenteel onzeker is vanwege de coronapandemie. ,,We kunnen alleen maar hopen dat de situatie verbetert, voor ons land en voor de wereld”, zei Prudhomme.

Volledig scherm Tadej Pogacar won de Tour van 2020. © Pool via REUTERS