Deze renners moeten Dylan Groenewegen aan etappezeges gaan helpen in de Tour

,,Ik kijk uit naar mijn terugkeer in de Tour”, zegt Groenewegen. ,,Mijn laatste deelname in 2019 was een succes voor me. Ik heb een sterk team om me heen en krijg de best mogelijke steun. Het grote doel is overwinningen boeken in de Tour. Ik kijk uit naar de tweede etappe in Denemarken. Als er niet te veel wind staat, kan die rit uitdraaien op een sprint.”



Tourselectie Team BikeExchange-Jayco: Dylan Groenewegen, Michael Matthews, Jack Bauer, Luka Mezgec, Amund Grøndahl Jansen, Nick Schultz, Christopher Juul-Jensen, Luke Durbridge,