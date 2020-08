Degenkolb komt te laat binnen en moet Tour als eerste verlaten

BN DeStem Wielerspel Het BN DeStem Wielerspel is van start, wie gaat er aan de leiding na etappe 1?

21:46 Waar de eerste, chaotische etappe van de Tour de France dit jaar ten prooi is gevallen aan Alexander Kristoff, is het Ilse van Meggelen uit Etten-Leur die in het BN DeStem Wielerspel aan de leiding gaat.