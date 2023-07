Deelnemerslijst Tour de France Femmes | Annemiek van Vleuten en Demi Vollering kennen ploeggenoten

Met video's en podcast Jonas Vingegaard blijft in het geel na knotsgekke etappe in Tour de France, Carlos Rodríguez wint in Morzine

De veertiende etappe in de Tour de France is uitgedraaid op een prachtige strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Op de laatste van vijf beklimmingen viel Pogacar aan, maar brak Vingegaard niet. De ritoverwinning ging naar Carlos Rodríguez, die in de afdaling naar Morzine wegreed.