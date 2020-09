De klassementsrenners aan zet in de bergen van Centraal Massief

Video Kratten bier zijn bijzaak voor Tourdebu­tant Nieuwen­huis

10 september Joris Nieuwenhuis (24) is dit jaar de enige Nederlandse Tourdebutant. De voormalige wereldkampioen veldrijden bij de beloften rijdt nu in de sprinttrein van Cees Bol. Een verhaal over kratten bier, de Achterhoek en door het vuur gaan.