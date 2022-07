De Grote Voorbeschouwing op de Tour de France Femmes met Roxane Knetemann

Wout van Aert verzekerd van groene trui (als hij Parijs haalt)

Wout van Aert is verzekerd van de groene trui in de Tour de France, mits hij het einde in Parijs haalt. De Belg van Jumbo-Visma is niet meer te achterhalen door naaste belager Tadej Pogacar en kan op jacht naar het record van Peter Sagan.

20 juli