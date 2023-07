De eerste serieuze bergritten zitten er op: dit is de tussenstand van het Tour Wielerspel

Podcast In Het Wiel met Marcel Kittel | Terugblik etappe 6: ‘Wel heel leuk als de logica niet gevolgd wordt’

Elke dag tijdens de Tour de France blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam terug op de etappe van de dag. Vandaag met speciale gast Marcel Kittel. De voormalig topsprinter en winnaar van 14 Touretappes is twee dagen te gast bij In Het Wiel. Twee dagen in de Pyreneeën met vandaag het tweede deel van een zwaar tweeluik.