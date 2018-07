De dertig zeges van 'Cannonball Cav'

Eric Verhoeven lost Diny Wagemakers af aan kop van BN DeStem Lezerstour

18 juli Het hing na gisteren al in de lucht en vandaag is Eric Verhoeven uit Terheijden er in geslaagd om Diny Wagemakers uit Oudenbosch uit het geel te rijden in de BN DeStem Lezerstour. Verhoeven staat na de Alpenetappe naar La Rosière bovenaan met 2.665 punten. Wagemakers, die de koppositie een week lang in handen had, volgt met tien punten minder.