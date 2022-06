Corona slaat opnieuw toe vlak voor aanvang Tour: sportief directeur Jumbo-Visma test positief

,,Helaas heeft COVID mij nu ook te pakken gekregen”, zegt de 43-jarige Zeeman in een verklaring. ,,Dat rest mij geen andere keus dan de ploeg deze Tour de France vanachter de computer aan te sturen, tot ik volledig hersteld ben. Hopelijk kan ik me daarna snel weer bij de ploeg voegen.”



De positieve test van Zeeman komt op een ongelukkig moment. Vrijdag is het ‘Grand Depart’ van de Tour de France in Kopenhagen. Jumbo-Visma heeft grote plannen met deze Ronde van Frankrijk. Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard mikt de Nederlandse ploeg op de eindzege, terwijl Wout van Aert van de groene trui zijn hoofddoel heeft gemaakt.



Zeeman is niet de eerste die kort voor aanvang van de Tour de France positief test. Gisteren werd bekend dat Quick Step-Alpha Vinyl-knecht Tim Declercq wegens corona niet zal starten. De Belgische helper van Fabio Jakobsen liep eerder dit jaar al eens corona op. Hij hield daar een ontsteking van het hartzakje aan over en miste een groot deel van de klassiekers.



De Tour de France begint aanstaande vrijdag met een tijdrit door Kopenhagen en duurt tot en met 24 juli.